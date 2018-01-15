Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после проведенного в Крыму референдума, передает «Вести.Ru».

«Как недавно сказал президент Владимир Путин, мы заинтересованы в том, чтобы Минские договоренности были выполнены в полном объеме без каких-либо изъятий. Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму, который был проведен в полном соответствии с международным правом», — заявил Лавров.

Ранее Лавров объяснил неправильную дату на медали «За возвращение Крыма».