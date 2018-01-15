В Госдуме прокомментировали публикацию статьи американского профессора о роли Крыма

Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал публикацию статьи американского профессора о значении Крыма для России, сообщает RT.

«Сам факт появления американского профессора в военном обозрении The National Interest — это некий сигнал, что сквозь шум барабанов войны пробивается голос здравомыслящих. Профессор любит историю Соединенных Штатов и помнит, как Россия помогла Америке в борьбе за независимость, и для искренних американцев этот факт всегда грел сердце в отношении нашей страны. К тому же Крым для России — это знамя, вокруг которого бьются до последнего вздоха, потому что это знамя — часть русской души. И в этом с такими, как американский профессор, полное сходство. И главный посыл — зачем нам чужой флаг, если русские любят его, как мы свой звездно-полосатый, пусть каждый останется со своим знаменем у сердца», — отметил Бальбек.

Ранее Американский профессор Лайл Голдстайн в статье для National Interest высказался о роли Крыма в судьбе России.