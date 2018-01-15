Лавров рассказал, сожалеет ли он о победе Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, сожалеет ли он, что президентом США стал Дональд Трамп, а не Хиллари Клинтон.

Трансляцию ведет канал «Россия 24».

Отвечая на вопрос, сожалеет ли он о победе Трампа, российский министр пояснил, что «это не то, чем занимается дипломатия — сожалеть о чем-то состоявшемся».

Реклама

«Мы работаем с фактами. И факты таковы, какими мы их видим сегодня», — отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что ведомство делает то, что необходимо для обеспечения интересов России в нынешних условиях.