Несколько сенаторов США «не слышали» слова Трампа о «вонючих дырах»

Два сенатора США от республиканской партии заявили, что не слышали слова президента Дональда Трампа о «вонючих дырах», которое тот сказал в ходе обсуждения проблемы мигрантов, передает CBS.

«Я этого не слышал, хотя сидел рядом с Дональдом Трампом», — заявил Коттон.

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Он добавил, что сенаторы, кто утверждают, что подобные слова были сказаны, искажают ситуацию.

Ранее в Вашингтоне неизвестные спроецировали на стену над входом в отель Дональда Трампа световую надпись «вонючая дыра».