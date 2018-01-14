Несколько сенаторов США «не слышали» слова Трампа о «вонючих дырах»
Два сенатора США от республиканской партии заявили, что не слышали слова президента Дональда Трампа о «вонючих дырах», которое тот сказал в ходе обсуждения проблемы мигрантов, передает CBS.
«Я этого не слышал, хотя сидел рядом с Дональдом Трампом», — заявил Коттон.
Реклама
Он добавил, что сенаторы, кто утверждают, что подобные слова были сказаны, искажают ситуацию.
Ранее в Вашингтоне неизвестные спроецировали на стену над входом в отель Дональда Трампа световую надпись «вонючая дыра».