The Wall Street Journal опубликовала запись разговора с Трампом после его слов о фейке

Газета The Wall Street Journal опубликовала отрывок аудиозаписи интервью Дональда Трампа после того, как он назвал фейком слова о дружбе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Мы еще раз прослушали запись нашего разговора с президентом Трампом, а также просмотрели расшифровку беседы. Мы не отказываемся от наших слов. Вот запись отрывка, который оспаривает Белый дом», — говорится в сообщении.

Реклама

На записи слышно, как Трамп произносит, что у него «возможно, хорошие отношения с Ким Чен Ыном», о чем и заявляла газета.

Ранее Трамп заявил, что сказал, что хотел бы хороших отношений с Ким Чен Ыном, а журналистам просто нужна была сенсация.