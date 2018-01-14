В Госдуме предложили частично отменить Договор о сотрудничестве с Украиной

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат предложил денонсировать договор в части, где страны признают территориальные границы друг друга.

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«Наша трактовка Договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом Договоре, границ взаимосвязано с темой Договора — дружба, сотрудничество и партнерство. То есть, нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: «Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам». Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже…, что нам нужно, по крайней мере в части этого Договора, его денонсировать — в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ», — заявил Затулин.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ситуацию в отношениях с Украиной «ненормальной».