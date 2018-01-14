Захарова рассказала, кем хотела стать в МИД

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Мир» рассказала, что хотела стать китаистом, передает РИА «Новости».

«Когда я после института пришла в МИД, мне сказали, что мест на этом направлении нет, и взяли в пресс-службу. Для меня это был большой удар. Представляете, что такое пять лет учить китайский язык, заниматься научной работой в этом направлении и получить отказ», — сказала Захарова.

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Она также отметила, что на ее должность не выбирали сотрудника по гендерному признаку.

«Это точно не был специальный выбор в пользу женщины, мол, нам не хватает такого личика. У нас в министерстве нет такого подхода — искусственного стимулирования гендерного баланса. Я считаю, что это хорошо. У нас есть понимание того, что каждую должность должен занимать профессионал, вне зависимости от половой или какой-то еще принадлежности», — отметила дипломат.

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