В Госдуме прокомментировали сообщения о планах США по увеличению количества ядерного оружия

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал проект ядерной доктрины Вашингтона, согласно которому США собираются увеличить количество ядерных боеприпасов, поскольку Россия имеет преимущество по их производству. Об этом сообщает RT.

«Доктрина России носит оборонительный характер и составлена с учётом угроз, которые могут исходить извне. А вот сегодняшние действия США говорят о недружественных планах, вынашиваемых в отношении нашего государства и наших союзников. Америка пытается оправдать свою деятельность в части наращивания военного потенциала якобы угрозой со стороны России, что не соответствует действительности», — заявил Швыткин.

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По его словам, США не оставляют попыток «взвинтить гонку вооружений, что вызывает сожаление».

Ранее СМИ сообщили, что в проекте ядерной доктрины США говорилось о ядерном преимуществе России.