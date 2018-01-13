В США повесили рекламный щит «Опру в президенты»

В Лос-Анджелесе неизвестные повесили на улице рекламный щит с надписью «Опру в президенты», сообщает CBS.

Билборд появился в самом центре города через несколько дней после того, как телеведущая Опра Уинфри произнесла запоминающуюся речь на церемонии «Золотой глобус», что породило слухи об ее участии в будущей президентской гонке.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что победил бы телеведущую Опру Уинфри на президентских выборах, однако отметил, что она вряд ли примет участие в гонке.

Также Трамп выразил свое восхищение Опрой Уинфри, и признался, что посещал ее шоу.