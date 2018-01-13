Клинтон назвала Трампа расистом после слов о «вонючих дырах»

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала президента Дональда Трампа за «расистские взгляды» и призвала вместо этого почтить память жертв землетрясения на Гаити. Об этом она написала в своем твиттере.

«Годовщина разрушительного землетрясения, произошедшего 8 лет назад, это день, когда нужно вспомнить о трагедии, почтить выдержку народа Гаити и подтвердить тот факт, что Америка всегда готова помочь соседям. Вместо этого мы вынуждены выслушивать невежественные расистские взгляды Трампа на всех, кто не похож на него», — написала Клинтон.

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Ранее Дональд Трамп, говоря о мигрантах, употребил выражение «вонючая дыра» по отношению к ряду африканских стран.

После этого некоторые страны выразили США ноту протеста, а власти Ботсваны через посла попросили уточнить, считается ли Ботсвана «вонючей дырой».