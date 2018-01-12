Тиллерсон выступил в Госдепартаменте с речью о важности уважения к людям

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон выступил в возглавляемом им ведомстве с речью, в которой отметил важность уважения к людям и различиям между ними, передает CNN.

«Рождение Америки было далеко от совершенного. И мы все еще не совершенны, но мы никогда не упускали из виду ценности, к которым стремимся», — сказал Тиллерсон.

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Тиллерсон также подчеркнул, что жизни граждан США обогащаются благодаря различиям в обществе и между людьми. Свое выступление он начал и закончил словами о том, что «ценности имеют значение».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не ответил на вопросы о расизме на мероприятии в честь Мартина Лютера Кинга.