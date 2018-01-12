Трамп не ответил на вопросы о расизме на мероприятии в честь Мартина Лютера Кинга

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов о расизме на мероприятии, в ходе которого он объявил 15 января днем памяти лидера движения за гражданские права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга, передает NBC.

«Я собираюсь подписать документ, который установит 15 января 2018 года как государственный праздник в честь Мартина Лютера Кинга, и призываю всех американцев в этот день заняться гражданской деятельностью и трудом на пользу всего сообщества в память о необычайной жизни доктора Кинга... она и впрямь была необычайной», — сказал Трамп перед тем, как ему начали задавать вопросы.

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После того, как журналисты спросили, извинится ли он за свои слова о том, что некоторые страны являются «вонючими дырами», а также считает ли он себя расистом, глава государства покинул помещение.

Ранее власти Ботсваны попросили США уточнить, считают ли их «вонючей дырой».