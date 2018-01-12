Трамп признался в симпатии к Гаити

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что никогда не говорил плохо о жителях Гаити.

«Никогда не говорил ничего унизительного о гаитийцах, кроме того, что Гаити, очевидно, очень бедная и проблемная страна. Никогда не говорил «выгоните их». Это придумали демократы. У меня прекрасные отношения с гаитийцами. Возможно, стоит записывать будущие совещания – к сожалению, никому доверять нельзя!», – написал Трамп.

Ранее сообщалось, что власти Гаити вызвали представителя США после слов Трампа о «вонючих дырах».