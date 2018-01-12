МИД России вызвал поверенного в делах Швеции

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Швеции из-за отсутствия должной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина страны в отношении российский дипломатических представительств, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Так, 6 января этот гражданин проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража служебно-жилого здания Торгового представительства. 8 января, управляя грузовым автомобилем, он повредил главные ворота административного здания Торгпредства. 10 января Л. Карнюшин незаконно проник на территорию Посольства, позднее в тот же день он повредил установленное на территории Торгпредства оборудование для видеонаблюдения», — заявила Захарова.

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По ее словам, каждый раз после подобных инцидентов полиция отпускала задержанного спустя несколько часов.

«Внимание временного поверенного в делах Швеции в России было обращено на отстраненную позицию шведских властей в части обеспечения безопасности российских дипломатических представительств. Посольство России в Стокгольме неоднократно обращалось в Министерство иностранных дел Швеции с требованиями об усилении физической безопасности российских дипломатических объектов. Однако никаких конкретных шагов до сих пор предпринято не было», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, перед шведской стороной поставили вопрос о необходимости усиления защиты помещений дипломатических представительств России от вторжений и нанесения ущерба в соответствии с обязательствами, взятыми Швецией на себя в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

В ноябре СМИ Швеции сообщили о возможной высылке из России двух дипломатов.