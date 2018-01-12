Климкин назвал заявления Польши об украинских беженцах чушью

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал слова польских политиков о массовом наплыве украинских беженцев в их страну «полной чушью», об этом сообщает телеканал Zik.

Министр подчеркнул, что существуют конкретные данные о числе граждан Украины в Польше. Сейчас там находятся сотни тысяч украинцев, но за последние два года убежище официально получили только 88 человек.

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«Поэтому говорить о каких-то серьезных количествах украинцев, которые массово пытаются просить об этом убежище или вообще могут считаться беженцами, некорректно», – сказал Климкин.

Он также отметил, что временно находящиеся на территории Польши граждане Украины «спасают местную экономику и одновременно помогают конкурентоспособности экономики».

Ранее министр уже писал о положительной роли украинцев в развитии польской экономики.