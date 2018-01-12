В оппозиции Сирии заявили о «тупике» женевских переговоров

Член Сирийской комиссии по переговорам Бассма Кодмани заявил, что переговоры в Женеве находятся «в тупике», сообщает РИА «Новости».

«Мы рассчитываем на добросовестную имплементацию резолюции СБ ООН 2254 и женевского коммюнике, что подразумевает под собой изменение управления с легитимной и заслуживающей доверия системой правления в Сирии. Пока мы не видим, что это происходит. Мы не видим, чтобы «дорожная карта» разрабатывалась. По сути, мы находимся в тупике в Женеве», — сказал Кодмани.

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По его словам, соглашения по зонам деэскалации в Сирии в настоящее время разрушаются. Для того, чтобы выйти из тупика, необходимо достигнуть прогресса на переговорах.

Кодмани добавил, что следующий раунд переговоров состоится 21 января.