Путин назвал агрессивной реакцию США на недостоверную информацию о вмешательстве

Американские партнеры остро и агрессивно реагируют на недостоверную информацию о вмешательстве России в их внутренние дела, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы и дела, особенно это не любят наши американские друзья», — отметил Путин.

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По его словам в Москве видят реакцию даже на недостоверную информацию о якобы российском вмешательстве.

«Насколько она острая, насколько она агрессивная», — сказал Путин.