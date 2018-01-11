Аббас планирует посетить Россию в начале февраля

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас собирается посетить Россию в первой половине февраля, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе решение США по Иерусалиму, заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Визит планируется на первую половину февраля», – рассказал дипломат.

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Он добавил, что Аббас хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним вопросы региональной повестки дня, «ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе признание (президентом США Дональдом) Трампом Иерусалима столицей Израиля».

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что «не впечатлен» заявлениями главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса относительно отказа от совместных соглашений.