В Белом доме выступили против ограничения слежки за американцами

В Белом доме выступают против поправки к закону о слежке за иностранцами (FISA), которая ограничит слежку за гражданами США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

«Администрация категорически против «поправки о правах США» к закону о продолжении действия FISA, который палата представителей рассмотрит завтра. Эта поправка восстановит барьеры между разведкой и правоохранительными органами, которые наша страна разрушила после террористических актов 11 сентября, чтобы расширить обмен информацией и укрепить нашу национальную безопасность», — сказала Сандерс.

Палата представителей конгресса США в четверг, 11 января, проведет голосование о продлении FISA на шесть лет. Также будет рассмотрена поправка, предлагающая запретить спецслужбам читать сообщения американцев в базах разведданных.