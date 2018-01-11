Премьер Норвегии дала оценку отношениям с Россией

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг заявила, что у страны «хорошие отношения» с Россией, сообщает РИА «Новости».

На совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом премьер отметила, что необходимо выполнять санкции в отношении России, которые «имеют экономические импульсы».

Реклама

«Но с другой стороны мы имеем очень хорошие отношения с Россией по целому ряду вопросов. Мы работаем вместе», — сказала Сольберг, подчеркнув, что Россия является важным игроком на мировой арене.

Ранее Трамп рассказал о совместной с Норвегией борьбе с коммунизмом и терроризмом.