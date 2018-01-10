Трамп рассказал о совместной с Норвегией борьбе с коммунизмом и терроризмом

Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с Норвегией борется с коммунизмом и терроризмом, передает РИА «Новости».

«Мы плечом к плечу боремся с общими угрозами для нашей свободы, безопасности и ценностей. Вместе мы боремся с коммунизмом и терроризмом», — сказал Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

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Тпамп также уделил внимание сотрудничеству с Норвегией в сфере биообороны, отметив, что работа норвежских специалистов по улучшению вакцин и предотвращению заболеваний позволила спасти много жизней.

Ранее Трамп заявил, что США поставили коммунизм на колени и выиграли две мировые войны.