Трамп заявил о продолжении «величайшей охоты на ведьм» в истории США

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что в США продолжается «величайшая охота на ведьм».

«Величайшая охота на ведьм в истории США продолжается. Не было сговора (с Россией, — «Газета.Ru»), все, включая демократов, знают, что не было сговора, и все же это продолжается и продолжается. Россия и мир смеются над глупостью, которую наблюдают», — написал Трамп.

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Он также подчеркнул, что Республиканская партия должна взять в руки контроль над ситуацией.

Ранее сообщалось, что демократы в Конгрессе обеспокоены неспособностью Трампа противостоять «российской угрозе».