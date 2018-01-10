По словам уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного штаба президента России Владимира Путина Натальи Орловой, в предвыборный фонд кандидата поступило около 400,2 млн рублей, передает «Интерфакс».

Объемы поступающих платежей, по ее словам, варьировались от 10 рублей до 50 тысяч рублей.

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Он также подчеркнула, что общая сумма была составлена из поступлений как от физических, так и юридических лиц.

Life уточняет, что в избирательный фонд Путина сделали взносы более 100 граждан.

Ранее сообщалось, что в список кандидатов в доверенные лица Путина вошли 600 человек.