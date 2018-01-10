Собиравшим подписи за кандидатов сотрудникам избиркомов будет грозить увольнение

Центральная избирательная комиссия России не признает подписи, собранные в поддержку кандидатов на пост президента, которые были собраны членами избирательных комиссий, заявил заместитель главы ЦИК Николай Булаев, передает РИА «Новости».

«Я хочу сказать, что не только подписи будут дезавуированы, но и в рамках своей компетенции Центральная избирательная комиссия будет добиваться того, чтобы любого уровня член избирательной комиссии, от кого бы он ни был, был немедленно уволен», — подчеркнула председатель ЦИК Элла Памфилова.

Реклама

Булаев также отметил, что «Центральная избирательная комиссия не давала повода усомниться в том, что она всегда действует в рамках закона».

Ранее сообщалось, что ЦИК завершил прием документов от самовыдвиженцев на участие в выборах.