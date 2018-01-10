СМИ: Браудер владел домом в США

Финансист Уильям Браудер, основатель фонда Heritage Capital, осужденный в России за неуплату налогов, владел в США домом, несмотря на заявления о том, что у него не было собственности в США.

О том, что Браудер владел домом в городе Аспен, штат Колорадо, сообщил комиссии сената США глава компании Гленн Симпсон, глава компании Fusion GPS. Его показания были опубликованы изданием The New York Times.

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Симпсон рассказал, что дом относится к категории «очень дорогих» стоимостью более $10 млн и был зарегистрирован на «офшорную компанию» с целью скрыть имя истинного владельца. На эту компанию в США были также зарегистрированы автомобили. Сам Браудер, к которому компания обратилась за разъяснениями, заявил, что не имеет собственности в США.

Известно, что Браудер внук основателя Компартии США Эрла Браудера отказался от американского гражданства и имеет подданство этой страны.