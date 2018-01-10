Песков опроверг связь оценки эффективности губернаторов с явкой на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что губернаторы могут лишиться своих кресел за то, что не обеспечат достаточно высокий уровень явки на президентских выборах, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков напомнил, что информирование населения о выборах занимается ЦИК.

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«Прямая увязка, скажем так, оценки эффективности работы руководителей регионов с теми цифрами явки, которую регионы покажут, наверное, это было бы а) неправомерно и б) неправильно», — сказал Песков.

Песков отметил, что в Кремле никто не поднимает данный вопрос.