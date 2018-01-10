Путин посетит свой предвыборный штаб

Президент России Владимир Путин в среду, 10 января, посетит свой предвыборный штаб, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Будет нерабочее мероприятие — он посетит свой предвыборный штаб, но это уже нерабочее мероприятие другого, предвыборного характера», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он отметил, что до этого Путин посетит вагоностроительный завод в Тверской области, на котором он был еще будучи председателем правительства в 2008 год.

Также, отметил он, в графике президента на среду запланированы внутренние совещания и встреч.

Ранее источник назвал вероятного сопредседателя предвыборного штаба Путина.