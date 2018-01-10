Володин рассказал, сколько Госдума сэкономила на зарубежных поездках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что на зарубежных командировочных и авиабилетах за год удалось сэкономить почти 85 млн руб., передает «Интерфакс».

При этом общая сумма экономии в 2017 году составила свыше 706 млн руб..

«Экономия за прошлый год составила 706 млн 320 тыс. рублей; причем значительная часть этой суммы образовалась за счет сокращения расходов по закупочным статьям», — сказал Володин.

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Володин обратил внимание на то, что из практики Думы ушел «зарубежный туризм» за бюджетный счет.

«Депутаты стали реже ездить в командировки за границу, чаще - в свои избирательные округа; об этом также свидетельствует статистика расходов», — подчеркнул Володин.

По его данным, только на зарубежных командировочных Дума сберегла свыше 46 млн руб., плюс 38 млн на оплате услуг авиакомпаний.

Ранее Володин рассказал, сколько Госдума сэкономила за счет не ходивших на заседания депутатов.