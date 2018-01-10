Посольство России предостерегло Вашингтон от вмешательства в выборы

Российское посольство в США назвало неприемлемыми попытки Вашингтона повлиять на выборы президента в России. Соответствующее заявление опубликовано на страничке дипмиссии в фейсбуке.

«Хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», — отмечает посольство.

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Также дипломаты выразили надежду, что американские власти «не станут чинить препятствий гражданам России, проживающим и пребывающим в США, в реализации их избирательного права».

Ранее Госдепартамент США «выразил обеспокоенность» в связи с отказом в регистрации Алексею Навальному в качестве участника президентских выборов 2018 года.