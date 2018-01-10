Небензя призвал международную коалицию восстанавливать Ракку

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал возглавляемую США международную коалицию заняться восстановлением сирийской Ракки после ее освобождения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Думаю, что те, кто боролись там с ИГ, должны также принять на себя ответственность за восстановление города. Но на данный момент процесс идет очень медленно. И мы об этом заявили», — сказал Небензя по итогам созванных по инициативе России закрытых консультаций Совета Безопасности, посвященных ситуации в городе.

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По словам дипломата, «гуманитарная ситуация в Ракке ужасная, а все делают вид, что там ничего не происходит». Небензя также предупредил о риске эпидемии в сирийском городе, поскольку в нем нет воды, электричества и медицинских учреждений.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сирийская Ракка почти полностью разрушена и находится на грани эпидемии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.