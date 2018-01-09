Источник назвал вероятного сопредседателя предвыборного штаба Путина

Одним из сопредседателей предвыборного штаба президента России Владимира Путина может стать руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Об этом «Газете.Ru» сообщил осведомленный источник, знакомый с ситуацией.

Фонд «Талант и успех» является учредителем образовательного центра «Сириус».

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Ранее СМИ сообщили, что у штаба Путина будет несколько сопредседателей. Источник «Газеты.Ru» подтвердил эту информацию.

Также ранее сообщалось, что одним из сопредседателей штаба может стать руководитель движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченко.