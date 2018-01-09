Трамп спрогнозировал свою победу против Опры Уинфри на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что победил бы телеведущую Опру Уинфри на президентских выборах, однако отметил, что она вряд ли примет участие в гонке, сообщает The Hill.

«Да, я смогу победить Опру. Это будет забавно...Я не думаю, что она будет выдвигаться», — сказал Трамп.

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Также Трамп выразил свое восхищение Опрой Уинфри, и признался, что посещал ее шоу.

Ранее источник сообщил, что Уинфри не планирует участвовать в выборах.