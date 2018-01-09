Постпред Украины при ООН рассказал о конфликте Киева с Израилем

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что конфликт Киева с Иерусалимом из-за голосования за резолюцию о статусе израильских поселений улажен. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

Он ответил на вопрос, уладила ли Украина конфликт с Израилем, возникший в Совбезе ООН.

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«Да, конечно. Это был 2016 год, наше голосование по резолюции о статусе израильских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Иерусалим. Я бы сказал, что пауза (в отношениях), которую объявил Израиль, на самом деле пошла на пользу обеим сторонам. Мы смогли спокойно сесть, разобраться», — сказал Ельченко.

Он ответил, что «думает, что этот спор снят с повестки дня».

Ранее сообщалось, что встреча премьер-министров Украины и Израиля Владимира Гройсмана и Биньямина Нетаньяху в мае 2017 года должна была стать окончанием кризиса в отношениях между странами после голосования в ООН, когда Украина поддержала резолюцию призывающую Израиль прекратить строительство поселений на «палестинских территориях».