КНДР и Южная Корея договорились о продолжении диалога по нормализации отношений

Северная и Южная Корея договорились о продолжении переговоров по военной горячей линии, сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление после первых официальных переговоров сторон более чем за два года.

Отмечается, что стороны договорились продолжить диалог по нормализации отношений.

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Северная Корея также решила направить высокопоставленную делегацию и команду поддержки на зимние Олимпийские игры в Южной Корее.

Ранее 9 января в пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны начались переговоры о возможностях улучшения отношений между КНДР и Республикой Кореей.