В Киргизии хотят обязать президента надевать в зарубежные поездки Ак калпак

В парламенте Киргизии предложили обязать президента, премьера, спикера парламента и других высших государственных лиц во время зарубежных визитов носить национальный головной убор Ак калпак, передает «Интерфакс».

В пресс-службе парламента Киргизии отметили, что законопроект «О придании национальному головному убору Ак калпак (Белый колпак) статуса культурного символа» наряду с государственными флагом, гербом и гимном вынесен на общественное обсуждение.

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Авторы инициативы уверены, что данная мера послужит сохранению многовековой традиции киргизского народа и популяризации Ак калпака как культурного символа республики.

Отмечается, что использующие Ак калпак не по прямому назначению должны нести ответственность в соответствии с законом.