Бывший советник собирал компромат на Трампа

Основанный бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивеном Бэнноном «Институт за ответственность правительства» в 2016 году поддерживал соперника действующего главы государства сенатора Теда Круза, передает CNN.

Институт работал над сбором компромата на всех участников выборов, в частности, по словам осведомленного источника, над сбором материалов, свидетельствующих о якобы существовавших связях между компаниями Трампа и преступным миром.

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Отмечается, что Бэннон не был активно вовлечен в происходящее, однако был в курсе этой работы института.

Ранее сообщалось, что Бэннон извинился перед Трампом.