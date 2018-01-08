Трамп обвинил демократов в бездействии в отношении латиноамериканцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия никак не пытается решить проблемы безработицы среди афроамериканцев и латиноамериканцев.

Об этом он написал в своем твиттере.

«Безработица среди афроамериканцев самая низкая за всю историю нашей страны. Уровень безработицы среди латиноамериканцев упал и близок к самому низкому в истории. Демократы ничего не сделали, однако получили ваш голос!» — написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что уровень безработицы в США достиг минимального значения за последние 17 лет.