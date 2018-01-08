В Британии назначен новый председатель Консервативной партии
Председателем Консервативной партии Великобритании назначен министр по вопросам миграции Брендон Льюис.
Об этом сообщается в твиттере премьер-министра Терезы Мэй.
Льюис сменит на этом посту ушедшего в отставку Патрика Маклохлина.
Ранее сообщалось, что Тереза Мэй 8 января объявит о перестановках в кабинете министров.
Ожидается, что на место целого ряда уволенных министров придут новые лица. Однако, как отмечается, свои посты сохранят министры иностранных и внутренних дел, министр финансов и министр по Brexit.