Охрана выгнала советника Трампа после неудачного интервью CNN

Охрана телеканала CNN выставила советника президента США Стивена Миллера после того, как ведущий телеканала прервал интервью с ним. Об этом сообщает Business Insider.

Во время беседы с Миллером ведущий Джейк Таппер начал задавать ему вопросы по поводу скандальной книги о Белом доме Майкла Вулффа. Однако советник президента не стал отвечать прямо, перейдя к критике телеканала и восхвалению президента.

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После этого Таппер оборвал интервью, но Миллер не захотел добровольно покидать студию. Тогда советника вывела охрана.

Телеканал отказался комментировать инцидент.