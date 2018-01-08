Трамп рассказал о придуманной им «Премии за фейковые новости»

Президент США Дональд Трамп перенес церемонию вручения придуманной им премии «самым коррумпированным и предвзятым СМИ», о чем написал в своем твиттере.

»«Премия за фейковые новости» (Fake News Awards), присуждаемая самым коррумпированным и предвзятым из крупных СМИ, будет вручена проигравшим в среду, 17 января, а не в этот понедельник. Интерес к премии и ее важность намного больше, чем кто-либо мог представить!», – заявил Трамп.

Ранее бывший советник Трампа Стив Бэннон извинился за свои заявления, опубликованные в новой книге Майкла Вулффа о Белом доме.