Захарова о словах главы ЦРУ: партнеры совсем заврались

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе ЦРУ Майку Помпео, который ранее заявил, что Россия «десятилетиями» пытается вмешиваться в выборы в США. Об этом она написала в фейсбуке.

«Оказывается, Россия «десятилетиями» вмешивается в выборы в США! Партнеры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия «начала» это грязное дело?» — написала Захарова.

Реклама

Она назвала слова Помпео враньем, отметив, что американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы.

«Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента [Дональда] Трампа. Вот тогда все и началось — бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о «руке Кремля» — одним словом, песня половецких пленниц», — заключила Захарова.

Ранее Помпео спрогнозировал еще одно вмешательство России в выборы в США.