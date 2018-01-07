Памфилова рассказала о кандидатах «с чудинкой»

Среди подающих документы для выдвижения на президентских выборах есть и претенденты «с чудинкой», передает РИА «Новости» заявление главы ЦИК России Эллы Памфиловой.

Она отметила, что к настоящему моменту ЦИК получил уведомления о желании участвовать в выборах президента России от 67 претендентов: 21 кандидата от партий и 46 самовыдвиженцев.

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«Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты», — сказала Памфилова.

Ранее член ЦИК Евгений Шевченко рассказал, что впервые за последние годы наблюдается огромное число желающих стать президентом.