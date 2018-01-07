Пхеньян передал список членов делегации на переговорах с Сеулом
Северная Корея передала Южной список членов делегации на переговорах с Южной Кореей сообщает «Ренхап».
Делегацию Северной Кореи из пяти человек возглавит председатель комитета объединению Кореи Ли Сон Гван.
Главой южнокорейской делегации ранее был выбран министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн.
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Переговоры запланированы в пограничной деревне Пханмунджом во вторник, 9 января.
Ранее КНДР приняла предложение Южной Кореи по переговорам.