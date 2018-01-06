Габриэль пообещал сделать все возможное для улучшения отношений с Турцией

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что договорился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, что сделает все возможное, чтобы улучшить отношения между Берлином и Анкарой, пострадавшие в результате ряда конфликтов, сообщает Reuters.



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Это заявление политик сделал во время встречи в немецком Госларе.

Министр иностранных дел Турции согласился, что вопросы нужно улаживать путем диалога и сотрудничества.

Чавушоглу дал понять 5 января, что готов налаживать связи с Германией. Но главным разногласием между двумя странами остается арест в Турции журналиста Die Welt Дениза Юцеля.

В сентябре канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что политический курс страны в отношении Турции может быть ужесточен в связи с задержанием немецких граждан.