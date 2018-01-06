В МИДе Ирана рассказали о промахе администрации Трампа

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал прошедшее заседание Совбеза ООН по теме протестов в его стране очередным промахом внешней политики администрации президента США Дональда Трампа.

«Совет Безопасности не дал США в очередной раз злоупотребить своими полномочиями. Большинство (участников заседания – «Газета.Ru») подчеркнули приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе и недопустимость вмешательства во внутренние дела других стран. Очередной промах внешней политики администрации Трампа», – написал Зариф в своем твиттере.

Ранее постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что французская сторона не согласна с американским руководством в оценке ситуации, которая разворачивается в Иране.