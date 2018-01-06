Джабаров: очень важно сохранять диалог России и США по соглашениям о вооружениях

Очень важно продолжать диалог между Россией и США по ключевым соглашениям в сфере вооружения, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«То, что США собираются обсуждать эту тему, это позитивный фактор. Значит, никто не собирается выходить из этих соглашений просто так», – сказал Джабаров.

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Он предложил дождаться начала переговорного процесса и посмотреть, какие условия и вопросы предложит к обсуждению каждая из сторон.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США и Россия планируют провести очень важные переговоры по договору о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности).