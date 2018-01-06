Иран рассказал СБ ООН о «долгой истории» вмешательства США в дела страны

Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру в ходе выступления в Совете Безопасности ООН рассказал о «долгой истории» вмешательств США во внутренние дела страна, передает РИА «Новости».

«Будет упущением, если я также напомню для тех, кто забыл, о долгой истории вмешательства США во внутренние дела Ирана», — сказал Хошру.

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Он также назвал решение США о созыве СБ ООН в связи с протестами в Иране «злоупотреблением властью».

Ранее постпред России при ООН предположил наличие у США аллергии на Иран.