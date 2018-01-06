В США требуют начать расследование в отношении автора досье о Трампе и России
Сенаторы от Республиканской партии США Чарльз Грэсслей и Линдси Грэм обратились в Министерство юстиции с требованием начать расследование в отношении бывшего британского разведчика Кристофера Стила, который составил досье о якобы тайном сговоре президента США Дональда Трампа с Россией, передает The New York Times.
Сообщается, что, по данным сенаторов, Стил солгал федеральным властям о своих контактах с прессой, касающихся информации, о которой идет речь в досье.
В Демократической партии прокомментировали данную просьбу о начале расследования, заявив, что таким образом республиканцы пытаются отвлечь внимание от основного дела.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал досье о тайном сговоре с Россией «фальшивым».