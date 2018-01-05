Белоруссия закрывает генконсульство в Одессе
Белоруссия приняла решение о закрытии генерального консульства страны в Одессе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
«Совет министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство Республики Беларусь в Одессе (Украина)», — говорится в сообщении правительства.
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МИДу Белоруссии поручено принять необходимые меры по закрытию генерального консульства.
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