СБУ изъяла российский паспорт у экс-министра здравоохранения Крыма

Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, говорится в сообщении ведомства.

«В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск», — говорится в сообщении.

Реклама

Оперативники изъяли у него паспорт гражданина России, служебное удостоверение и другие документы.

Ранее Служба безопасности Украины выявила среди своих сотрудников подполковника, которого подозревают в работе на российские спецслужбы.