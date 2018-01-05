СБУ изъяла российский паспорт у экс-министра здравоохранения Крыма
Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, говорится в сообщении ведомства.
«В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск», — говорится в сообщении.
Реклама
Оперативники изъяли у него паспорт гражданина России, служебное удостоверение и другие документы.
Ранее Служба безопасности Украины выявила среди своих сотрудников подполковника, которого подозревают в работе на российские спецслужбы.